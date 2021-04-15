Українська співачка Ксенія Попова, яка прославилася завдяки "Х-Фактору", а пізніше стала новою солісткою "ВІА Гри", роздяглася заради нового проекту

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, яке розбурхало мережу. На знімку Попова позувала абсолютно голою. Дівчині наростили волосся, оскільки її справжнє волосся дуже коротке. Білими локонами зірка прикрила бюст, але її апетитні «персики» все одно визирали назовні.

"Твоя ніжність як холодна джерельна вода", - підписала фото Попова.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу приємних слів. Артистку порівнювали з русалкою, німфою і лісовою феєю.

"Вау! Довге волосся тобі дуже до лиця", "почалося", "Йомайо, я навіть слово не можу придумати)", "бог мій", "Нова пісня?", "Як же це красиво", "стає гаряче", "О!!! Інша справа!!! А то ці купальники. Не те», "такій Русалці я б не стала чинити опір, щоб вона потягла мене з собою на дно))», «тебе прям не впізнати», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що колеги Ксенії по групі теж опублікували подібні знімки. Фото з'явилися в Instagram у Уляни Синецької та Софії Тарасової.

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