Відома українська фітнес-тренер і зірка "Зважені та щасливі" Аніта Луценко поїхала за кордон
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня похвалилася кадрами, зробленими в Америці. Аніта була одягнена в неймовірної краси плаття, яке підкреслило її точену фігурку. Жінка задерла спідницю, спокусивши своїми стрункими ніжками.
"Перший раз в Америці я стояла в метро Нью-Йорка по приїзду, по якому бігла зграя щурів, і мало не плакала, навіщо ми сюди приїхали. В кінці з круглими очима говорила-хочу ще. Другий раз я приїхала на збір амбасадорів @Puma - побачила Майямі з такою кількістю спортивних тіл і здорової їжі, що не містилося в голові) познайомилася з Болдом (найшвидша людина на землі) і Адріаною Лімою», - розповіла Аніта.
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За її словами, втретє в Америці вона відчула, як це жити вдома і красиво вбиратися, виходячи на вулицю. Тепер же Луценко полетіла в США вже вчетверте.
У коментарях улюблениці публіки залишили масу теплих слів.
"Босоніжки вогонь", "ніжки в сріблястих босоніжках...шик! Як мені таке подобається", «шикарні красуні», «так красиво передані емоції на фото», «Стиляга», "ти супер", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розставила ніжки і прийняла сміливу позу:"Ох, нічого собі".
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