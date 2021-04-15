Відома українська фітнес-тренер і зірка "Зважені та щасливі" Аніта Луценко поїхала за кордон

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня похвалилася кадрами, зробленими в Америці. Аніта була одягнена в неймовірної краси плаття, яке підкреслило її точену фігурку. Жінка задерла спідницю, спокусивши своїми стрункими ніжками.

"Перший раз в Америці я стояла в метро Нью-Йорка по приїзду, по якому бігла зграя щурів, і мало не плакала, навіщо ми сюди приїхали. В кінці з круглими очима говорила-хочу ще. Другий раз я приїхала на збір амбасадорів @Puma - побачила Майямі з такою кількістю спортивних тіл і здорової їжі, що не містилося в голові) познайомилася з Болдом (найшвидша людина на землі) і Адріаною Лімою», - розповіла Аніта.

За її словами, втретє в Америці вона відчула, як це жити вдома і красиво вбиратися, виходячи на вулицю. Тепер же Луценко полетіла в США вже вчетверте.

У коментарях улюблениці публіки залишили масу теплих слів.

"Босоніжки вогонь", "ніжки в сріблястих босоніжках...шик! Як мені таке подобається", «шикарні красуні», «так красиво передані емоції на фото», «Стиляга», "ти супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розставила ніжки і прийняла сміливу позу:"Ох, нічого собі".

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