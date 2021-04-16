Телезірка і модель Кайлі Дженнер у маленькому бікіні підкреслила схудлу фігуру трендовим чином

Популярна модель, відома молода мільйонерка і одна із знаменитих сестричок Кардашьян показала стильний образ в простому купальнику на тонких зав'язках. Завдяки правильно підібраним прикрасам із золота, а також нюдовому макіяжу, відсутності укладання і незвичайному манікюру дівчина створила ідеальний Пляжний лук.

Як можна помітити, пишні стегна і тонку талію Кайлі майже ніколи не приховує, хоча після народження дочки вона була впевнена, що не зможе прийти в нормальну форму. Заради того, щоб повернутися і постати перед публікою, звично вражаючи образами у відкритих нарядах з декольте, дівчина кілька місяців практично ночувала в спортзалі.

Тепер Кайлі може з гордістю заявити, що скинула більше 15 кілограм і може похвалитися правда хорошим результатом. Завдяки також правильно підібраним ракурсів на фото, дівчині вдається ховати недоліки, а особа без макіяжу вона, ДО РЕЧІ, навмисно взагалі не показує.

До цього Кайлі вирішила вразити модним чином з нарядом з сіточки, вона з'явилася перед камерою в екстравагантному прозорому комбінезоні, який повністю покриває її соковите тіло.

У підписі до фотографій Дженнер написала:"Вишня зверху". Шанувальники в захваті від нових фото зіркової красуні, Кайлі засипають компліментами і захопленими коментарями. "Вау, ця подача", "красуня", "гаряча", "Ти така красива", "обожнюю тебе", "вишенька на торті", "чудова", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

Нагадавши, безсоромна і гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в салатовому бікіні гарненько " підсмажилася "на сонці:"Комплект на мільйон".

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