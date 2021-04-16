Відома співачка Настя Каменських без фільтрів і фотошопу показала себе справжню на реаліті-шоу
Як відомо, довгі роки зірка боялася і ніяковіла виставляти свої фото без обробки, так як боролася із зайвою вагою і в той період навіть не думала, що буде виставляти щось подібне. Щоб позбутися двадцяти зайвих кілограмів, зірці довелося займатися з тренером мало не щодня, змінити план харчування і звички.
Проте, ідеального результату досягти було не так просто. У своєму шоу-реаліті, яке Настя знімає в Мексиці, вона розповіла, що зараз вона відкрита і не буде ховати недоліки. Фото без обробки і фільтрів також з'явилося на фантомі. На ньому Настя з капелюхом на животі, яка приховує живіт, висловлює своє невдоволення під час бесіди.
"Нехай часто мені пишуть негативні коментарі і засуджують за вагу, засуджують, що я багато тренуюся, стежу за харчуванням, але все одно не відповідаю загальноприйнятим ідеалам 90-60-90. Але це не привід картати себе. І навіть зараз, коли я можу іноді скакати у вазі - я люблю себе такою, яка Я є», - прокоментувала раніше Настя.
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Відзначимо, сама Настя прокоментувала ситуацію з тим, що вона знову поправилася і не стала також приховувати і того, як в принципі їй дається тема схуднення.
"А мені до більше подобається Настя вона така солодка булочка🔥", "Бодіпозитив увійшов в чат, зайка ))", "ви крута🔥, спасибі вашим батькам, що створили такого світлого людини😍", "Пампушка теж норм", "Ви красуня в будь-якій вазі "складочки і зморшки ролі не грають. Головне, що у вас прекрасна душа, щирий погляд і весела відкрита посмішка".
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