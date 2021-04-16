Актриса Гелен Маккрорі, яка прославилася завдяки своїй ролі у фільмах про Гаррі Поттера, пішла з життя після тривалої боротьби з хворобою

Про трагічну подію повідомив у своєму твіттер-акаунті її чоловік Деміен Льюїс.

52-річна Маккрорі, яка виконала роль матері Драко Малфоя нарциси в останніх трьох фільмах про Гаррі Поттера, боролася з онкологією, проте хвороба все ж забрала її життя. За словами Льюїса, вона мирно померла вдома, оточена найближчими людьми.

"Я з розбитим серцем повідомляю, що після героїчної битви з раком красива і сильна жінка Хелен МакКрорі мирно померла вдома, оточена любов'ю друзів і сім'ї. Вона померла так само, як і жила. Безстрашно ... вона так яскраво палала. Вирушай на небеса, малятко, і спасибі тобі", - емоційно написав у своєму пості вдівець актриси.

Він додав, що її близькі сильно її любили і вважають, що їм дуже пощастило знати актрису за життя.

МакКрорі активно розвивала свою кар'єру ще з постановок в театрі. Крім "Гаррі Поттера" актриса грала і в інших популярних проектах, серед яких: "Гострі козирки", "Хранитель часу", "Доктор Хто", "Страшні казки", "Спогади невдахи" і "007: Координати "Скайфолл"".

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