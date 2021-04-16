Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька показала, як влаштувала фотосесію в непростих умовах

Виконавиці випало незвичне випробування, результатами якого вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Як розповіла Зарицька, їй потрібно було зробити професійне фото на вулиці, проте в Києві, як на зло, пішов дощ. Втім, Олександру це не зупинило.

Дівчина зробила професійну укладку і макіяж, головним акцентом в якому стала яскраво-червона помада. Втім, одяглася вона все ж по погоді: в чорний плащ і ботфорти. Після цього вона впевнено вийшла на вулицю заради того самого знімка.

"Ну що, яке у нас завдання...ми робимо вдалий знімок. Зараз тут ми повинні з'явитися", - розповіла артистка на камеру.

Вона позувала на тлі вуличного білборда з фотографією свого гурту. При цьому, Зарицьку дощ не засмутив: дівчина грайливо дуріла перед камерами, піднімаючи низ свого пальто і демонструючи ніжки.

Пізніше вона також поділилася фотографією.

"Лайк Нью-Йорк", "дуже красива", "красива дівчина", - написали в коментарях шанувальники співачки.

Раніше ми писали, що Зарицька показала спільне фото з суддею «Майстер Шеф» Ектором Хіменесом-Браво. На знімку відображено, як Ектор придбав співачку.

"Мені дуже подобається творча діяльність цієї прекрасної дівчини", - написав він.

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