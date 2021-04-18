Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати кадрами з відпустки в Мексиці

Після того, як у зірки стався серйозний напад паніки, вона вирішила відправитися у відпустку, проте не з чоловіком, а з подругами і мамою. Зірка полетіла в Мексику, причому поєднала свій відпочинок зі зйомками реаліті-шоу, яке відзніме для своїх фанатів. Не забуває при цьому артистка і балувати себе на пляжі.

У біло-блакитному бікіні Настя прогулялася на узбережжі і не стала приховувати фігуру під фільтрами або фотошопом, так як до цього сама зазначила, що знає, як її критикують і часто пишуть злі коментарі, коли вона демонструє зайву вагу. Оскільки зірка ще вчиться приймати і любити себе в будь-якому вигляді, вона не бажає ховатися.

За словами Каменських, саме зараз " важливо наповнитися, щоб продовжувати відчувати багатогранність світу і відображати його в кожній з нас. Адже в жінці стільки різноманітних емоцій: від щастя до смутку, від сміху до сліз. І так важливо не втрачати жодного з цих почуттів".

Також своє чергове фото з мамою і Ганною Настя підписала Великим постом про те, як вона рада опинитися разом з близькими подругами в цьому чудовому місці. Вона підкреслила, що відчувала, що кожній потрібна була ця поїздка-перезавантаження, і вона рада, що мама і подруга поділяють разом з нею всі перипетії поїздки.

"Це так здорово що ви всі разом)", " відпочинеш від потапа...соскучишся...і будеш любити його з новою силою....", "Настя так написала, як ніби їй років 70 і вона війну пройшла і орала на заводі все життя, чому перезавантаження?", "Круто 🔥", "Лідія Петрівна - красуня😍", "Настя 💔 дякую за твою ❤️ і за те, що завжди поруч", - відгукнулися шанувальники.

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