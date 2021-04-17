Ця ціна буде актуальна протягом року

В Україні зросте вартість газу для населення

За словами Голови Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олега Попенка, нова ціна буде актуальна протягом одного року, повідомляє finance.ua.

Експерт зазначив, що річний тариф на газ формується на підставі тих цін, які були за попередні півроку.

"Тобто фактично українцям пропонують річний тариф, сформований на тарифах на газ на піку ціни. Тому що це в опалювальний період", - повідомив Попенко.

Таким чином, ціна на блакитне паливо вже з травня встановиться на рівні 7,5−8 гривень за кубометр.

"Фактично нас будуть тупо доїти", - зазначив експерт.

Нагадаємо, 7 квітня Нацкомісія з держрегулювання в енергетиці та комунальних послуг вирішила автоматично перевести побутових споживачів на річний контракт з 1 травня.

Тепер ціна фіксована. Кожен постачальник опублікує річну ціну до 25 квітня. Вона буде відрізнятися в залежності від націнки газопостачальної компанії.

Раніше у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який передбачає звільнення від податку на викиди вуглекислого газу підприємства.

Таким чином в Кабміні мають намір на 10% зменшити тарифи на газ.

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