В Україні збільшилися щорічні разові виплати для учасників бойових дій

Відповідна постанова Кабінету Міністрів вже набула чинності, повідомляє "Перший діловий".

Згідно з документом, виплати будуть здійснені до 5 травня 2021.

Під дію постанови потрапляють:

  • Особи з інвалідністю:
    • І групи-4421 грн;
    • II групи-3906 грн;
    • III групи-3391 грн;
  • УБС, постраждалим учасникам Революції Гідності -1491 грн;
  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною-4421 грн;
  • членам сімей загиблих-966 грн;
  • учасникам війни-612 грн.

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Також ми повідомляли, що з 19 квітня фізособи-підприємці (ФОПи) зможуть подати заявки на виплати за карантин по 8 000 гривень.

Раніше ми повідомляли, що у липні максимальну пенсію збільшать з 17 690 до 18 540 грн, а в грудні – до 19 340 грн, тобто розмір підвищення складе 1650 гривень. Паралельно буде рости і мінімальна виплата, проте її розмір рівно в 10 разів менше.

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Наступний етап підвищення виплат відбудеться вже в жовтні - будуть встановлені щомісячні доплати до 400 грн для пенсіонерів у віці 75-80 років.

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