Телеведуча Леся Нікітюк здивувала незвичайним заняттям
Як передає Politeka.net, кадри знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У соцмережах Нікітюк вже зібрала багатомільйонну аудиторію шанувальників, яким регулярно показує своє особисте життя.
Цього разу Леся постала на кадри в незвичайному капелюшку з капусти, і поділилася планами на вихідний.
"Як вам? Це божественний капелюшок. Так, сьогодні у нас розпорядок дня: фільм "Примарна краса" і нова картина за номерами", - поділилася телеведуча.
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Не обійшлося і без звичного для Лесі жарту.
"Все, я думаю на сьогодні достатньо", - заявила Нікітюк, зробивши пару мазків і відклала картину.
Раніше ми повідомляли, що 33-річна телеведуча показала, як виглядала в 18 років.
На опублікованому кадрі Леся постала з дуже яскравим макіяжем, укладанням і прикрасами в волоссі.
Побачивши юну Нікітюк, українці порівняли її із зірковою співачкою 90-х Брітні Спірс.
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Як повідомляла Politeka, Нікітюк без білизни і штанів розкріпачилася на підлозі, вразивши одним кадром: "Боже, яка Квітуча".
Також Politeka писала, Нікітюк не стала скромничати, вразивши зовнішнім виглядом в компанії вбраного Дзідзьо:"які дівчатка".