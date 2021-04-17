Телеведуча Леся Нікітюк здивувала незвичайним заняттям

Як передає Politeka.net, кадри знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У соцмережах Нікітюк вже зібрала багатомільйонну аудиторію шанувальників, яким регулярно показує своє особисте життя.

Цього разу Леся постала на кадри в незвичайному капелюшку з капусти, і поділилася планами на вихідний.

"Як вам? Це божественний капелюшок. Так, сьогодні у нас розпорядок дня: фільм "Примарна краса" і нова картина за номерами", - поділилася телеведуча.

Не обійшлося і без звичного для Лесі жарту.

"Все, я думаю на сьогодні достатньо", - заявила Нікітюк, зробивши пару мазків і відклала картину.

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На опублікованому кадрі Леся постала з дуже яскравим макіяжем, укладанням і прикрасами в волоссі.

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