Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко показала, як бореться із зайвими кілограмами

Як передає Politeka.net, ближче до літа багато зірок взялися за свої фігури, адже скоро їх доведеться демонструвати на пляжі. Яна, судячи з усього, не стала винятком. Втім, артистка із задоволенням ділиться з шанувальниками своїми жіночими секретиками.

На відео, яке красуня опублікувала в сторіс, вона позувала в кабінеті. На дівчині був надітий незвичайний прозорий костюм. Яні тільки зробили процедуру LPG-масажу і вона вирішила поділитися враженнями.

"А когось щойно годину пилососили. Худнемо до концерту", - зазначила зірка.

Як відомо, LPG-масаж - це апаратна методика, до якої вдаються для корекції тіла. Це досить екстремальний спосіб схуднення, в процесі якого стимулюється метаболізм в підшкірних жирових клітинах.

Раніше ми писали, що Яна Глущенко розповіла про подарунки для свого чоловіка. За словами артистки, одного разу вона подарувала чоловікові коробку з 50-ма відділами, і заявила, що на кожну річницю весілля потрібно класти туди відповідне сердечко. Чоловік же, за визнанням Яни, іноді забуває про подарунки на річницю, але завжди швидко виправляється.

Нагадаємо, що артисти Дизель Шоу "перетворилися" на жінок, несподіване відео:"потрібна страшна подружка".

Як повідомляла Politeka, у "Дизель шоу" несподівано нагрянув Лукашенко з Білик під руку, українці в гніві:"Дніще".

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