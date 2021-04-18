Відома співачка Настя Каменських звикла показувати модні луки на відпочинку, позуючи в самих різних купальниках
Минуло вже кілька тижнів з тих пір, як артистка почала знімати своє реаліті-шоу в Мексиці. Настя створює контент, вивчаючи місця, в яких зупинилася, а також намагається пояснити, чому їй потрібно було перезавантаження після важкого року.
Тепер шанувальники виконавиці почали масово публікувати фото з Каменських, позує в різних бікіні і образах в цілому, вибираючи кращий з них. Одним з таких луків став яскравий образ Каменських в леопардовому бікіні без зав'язок і додаткових деталей.
Простий ліф, зроблений під формат топа, і нижня частина комплекту з високою посадкою гармонійно виглядали на фігурі знаменитості. Як відомо, саме форми зірки стають причиною бурхливих обговорень в мережі, так як Настя часто і легко набирає зайву вагу. Сама зірка помічає, що вчиться це приймати і працює над собою, не дивлячись на досить злі коментарі.
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Щоб підігріти інтерес шанувальників до себе, артистка також вирішила показати яскравий кадр з відпочинку на пляжі. На фото Настя позувала в схожому леопардовому купальнику з простим дизайном і без прикрас.
«Старуха... 😂 ; Яка красива жінка, дісталася ж потапу; красуня🔥; Любимка🔥; Ногііі😍 🔥; з такою фігурою можна сміливо йти за Оскаром👏; яка ти Настя все таки молодець! ось що потрібно мужикам?)) правильно, показувати періодично їм свої принади)); прекрасна фігура. Чекаємо нові фотки.))) поглянувши в світле майбутнє...» ,- написали в мережі.
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