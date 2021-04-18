Клієнти ПриватБанку зіткнулися з несподіваною проблемою

Як передає Politeka.net, чергова скарга на роботу фінустанови з'явилася на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

Так, одному з клієнтів відмовили в обслуговуванні, коли він хотів відкрити нову карту.

"Пішов у відділення банку актуалізувати дані і відкрити іншу карту. Дані актуалізував. При спробі відкрити карту-відмова в обслуговуванні. Причину не говорять, нічого не знають. При цьому картою можна користуватися, а перевипустити або відкрити нові не можна. Оператори причину не бачать, і не знають», - йдеться в повідомленні.

Чоловік зазначив, що є клієнтом ПриватБанку вже 10 років.

Відзначимо, це не перший подібний випадок. Раніше клієнтка Приватбанку повідомляла, що їй відмовили у відкритті спеціального рахунку за державною програмою "Пакунок малюка".

"Співробітник банку, онлайн чат, оператор гарячої лінії, всі як один сказали, що відкрити рахунок неможливо за рішенням банку. Але чому, ніхто не пояснює. Чому таке можливо? Ось відповідь оператора онлайн-чату: "будь ласка, вибачте за надані незручності, але, на жаль, оформлення продуктів Банку обмежене за рішенням банку, радимо вам звернутися для оформлення карток в інший Банк», - поскаржилася жінка.

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