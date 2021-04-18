Американський репер Black Bob (справжнє ім'я - Роберт Росс), соратник Пі Дідді, помер на 52-му році життя

Він довгий боровся з нирковою недостатністю. У суботу його стан погіршився і знадобилася госпіталізація. Однак, на жаль медики виявилися безсилі.

Про це повідомив радіоведучий з Нью-Йорка DJ Self, який опублікував відео, на якому Роб, лежачи на лікарняному ліжку, говорить про смерть культового репера DMX, який помер 9 квітня на 51-му році життя, передає TMZ.

Селф був з Робом в його останні дні, публікуючи різні кліпи з колишнім ведучим, оскільки його здоров'я явно погіршувалося. В одному з таких відео Роб сам пояснив, що він протягом п'яти років боровся з проблемами зі здоров'ям... включаючи кілька інсультів та інших захворювань.

Роб брав участь у записі треку Дідді"Bad Boy 4 Life". Роб виступав з кількома іншими учасниками групи Bad Boy ... такими як 112, Faith Evans, Mase і навіть з самим Biggie.

Роб досяг успіху в 2000 році, випустивши свій власний хіт " Whoa!", який отримав визнання критиків. У підсумку він потрапив в кілька музичних чартів, включаючи Billboard Hot 100 та інші.

"Whoa!"є найпопулярнішим хітом Роба на сьогоднішній день, але він випустив кілька альбомів навіть після відходу з Bad Boy в середині 2000-х.він возз'єднався зі своїми колегами з Bad Boy в 2016 році, коли Дідді організував тур по возз'єднанню сім'ї Bad Boy.

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