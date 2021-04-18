Відома співачка Настя Каменських зворушила фанатів чуттєвим виступом на концерті
Поки Настя знаходиться в Мексиці у відпустці і розповідає про своє реаліті, нещодавно в мережі вийшов запис її виступу для «Студії Квартал 95». З цього приводу зірка вирішила показати кращий момент свого виступу і підкорити ніжним образом, в котрому виступала.
"Якщо небеса" на @kvartal95official приголомшливо красива пісня з мого альбому "червоне вино»🍷він вийде вже 14 травня", - написала Настя.
Під своїм постом вона зазначила, що пісні з цього альбому про жінку, про багатогранність її емоцій і почуттів, про любов, яку вона дарує світу і оточуючим.
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"Спасибі Кварталу за теплий прийом!😘 Особлива подяка моєму улюбленому Льоші @realpotap за "Якщо небеса". Творити з тобою неймовірне щастя", - також зазначила Каменських, згадуючи про чоловіка.
Шанувальники бурхливо відповіли на виступ:
"Пісня вау, дуже класна 😍; в цьому номері прекрасно все, пісня до сліз🔥; це запаморочливо ❤️; як красиво😍; Супер образ) мені дуже сподобався); дуже чуттєва пісня, прекрасне виконання, образ; улюблена пісня!💔так ніжно, щиро до мурашок 😍сильний вокал ❤️; Класна пісня мені подобається".
Ми також писали, що шанувальники виконавиці почали масово публікувати фото з Каменських, позує в різних бікіні і образах в цілому, вибираючи кращий з них. Одним з таких луків став яскравий образ Каменських в леопардовому бікіні без зав'язок і додаткових деталей.
Простий ліф, зроблений під формат топа, і нижня частина комплекту з високою посадкою гармонійно виглядали на фігурі знаменитості. Як відомо, саме форми зірки стають причиною бурхливих обговорень в мережі, так як Настя часто і легко набирає зайву вагу.
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