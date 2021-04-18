Дочка легендарної американської супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер зачарувала фігурою в нижній білизні від відомого бренду
Як відомо, Кайя пішла по стопах своєї іменитої матері і успішно будує кар'єру в модельному бізнесі з 13 років. Юною дівчинкою вона вперше знялася для відомого будинку Версаче і з тих пір пропозиції посипалися на Кайю, як з рогу достатку.
Сама ж Сінді не раз зізнавалася, що не хотіла для дочки кар'єру моделі, але так вийшло і зараз 19-річна Кайя є обличчям багатьох модних будинків.
Зараз дочка Кроуфорд активно рекламує нижню білизну від calvinklein.
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В одному з чорних комплектів вона похизувалася на нових фото, які розмістила у себе в Instagram.
На першому знімку дівчина попозувала біля басейну задумливо обхопивши руками ноги, одягнені в білі шкарпетки.
Друге фото складалося з безлічі знімків, на яких Кайя також позувала в чорній нижній білизні і білих носка біля басейну і на ліжку.
Свою публікацію Кайя не прокоментувала, а ось її фоловери були щедрими на компліменти.
"Земний ангел", "Сама досконалість»,
"Така мила і природна"
"Ой, як красива", - пишуть в мережі.
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