В Україну найближчими днями прийдуть дощі з грозами, проте поки опади накриють лише деякі окремі області
З початку тижня погіршення погоди помітять тільки жителі західних регіонів. Однак, за прогнозом синоптиків, в найближчі п'ять днів дощі з грозами прийдуть і на територію інших областей.
Як розповіли в Укргідрометцентрі, 19 квітня дощі пройдуть у Львівській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
При цьому, температура в Україні почне потихеньку зростати.
На півночі країни буде сонячно з мінливою хмарністю. Вночі очікується від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +12 до + 14.
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У західних областях понеділок буде хмарним, місцями пройде дощ. Нічні температури коливатимуться від + 3 до +5 градусів, а вдень очікується від +11 до + 15.
У центрі України пануватиме хмарна погода. Вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +6 градусів, а вдень повітря прогріється до+13... + 15 градусів.
На сході очікується мінлива хмарність. Вночі очікується від + 4 до +7 градусів, а вдень потеплішає до+13... + 15.
Тепло буде і на півдні країни, де день буде хмарним. Там вночі очікується від + 5 до +7 градусів, а вдень – від +13 до + 15.
У Києві очікується мінлива хмарність. Вночі буде досить холодно-від +2 до +4 градусів, а вдень потеплішає до+11... + 13.
Нагадаємо, синоптики терміново попередили про погіршення погоди, оголошено жовтий рівень небезпеки: які області заморозить.
Як повідомляла Politeka, погода різко зміниться в частині областей, подарувавши українцям надію на потепління: куди повернеться весна.
Також Politeka писала, що холодні дощі змінить сонце і тепло, буде вище +20 градусів: названа переломна дата.