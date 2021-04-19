В Україну найближчими днями прийдуть дощі з грозами, проте поки опади накриють лише деякі окремі області

З початку тижня погіршення погоди помітять тільки жителі західних регіонів. Однак, за прогнозом синоптиків, в найближчі п'ять днів дощі з грозами прийдуть і на територію інших областей.

Як розповіли в Укргідрометцентрі, 19 квітня дощі пройдуть у Львівській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

При цьому, температура в Україні почне потихеньку зростати.

На півночі країни буде сонячно з мінливою хмарністю. Вночі очікується від + 3 до +5 градусів, а вдень – від +12 до + 14.

У західних областях понеділок буде хмарним, місцями пройде дощ. Нічні температури коливатимуться від + 3 до +5 градусів, а вдень очікується від +11 до + 15.

У центрі України пануватиме хмарна погода. Вночі стовпчики термометрів покажуть від + 3 до +6 градусів, а вдень повітря прогріється до+13... + 15 градусів.

На сході очікується мінлива хмарність. Вночі очікується від + 4 до +7 градусів, а вдень потеплішає до+13... + 15.

Тепло буде і на півдні країни, де день буде хмарним. Там вночі очікується від + 5 до +7 градусів, а вдень – від +13 до + 15.

У Києві очікується мінлива хмарність. Вночі буде досить холодно-від +2 до +4 градусів, а вдень потеплішає до+11... + 13.

Нагадаємо, синоптики терміново попередили про погіршення погоди, оголошено жовтий рівень небезпеки: які області заморозить.

Як повідомляла Politeka, погода різко зміниться в частині областей, подарувавши українцям надію на потепління: куди повернеться весна.

Також Politeka писала, що холодні дощі змінить сонце і тепло, буде вище +20 градусів: названа переломна дата.