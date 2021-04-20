Співачка Настя Каменських нарвалася на жорстку критику, відкрившись перед публікою з нового боку
Як відомо, зараз 33-річна зірка знаходиться в Мексиці, знімаючи своє реаліті "Дівчата рулять". Компанію Насті склали її мама Лідія Петрівна і подружки, в тому числі дружина Позитива Анна Завгородня. Чоловік співачки продюсер Потап залишився на батьківщині.
Як передає Politeka.net, Каменських опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробивши несподіване зізнання. Переживши потрясіння у зв'язку зі смертю батька, вона вирішила "перезавантажитися".
"Настя так написала, як ніби їй років 70 і вона війну пройшла і пахала на заводі все життя, від чого перезавантаження?" - "психологічне перезавантаження після смерті батька і панічні атаки після вірусу" - "нехай до психолога звернутися, а не відосікі знімає" - "😂 😂 😂 захворіла зоряною хворобою".
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"Від чого перезавантаження, як ніби ви город картоплі викопали 😂 😂 😂"
"Мені більше подобалося, коли Настя вела відео блог 👍 🔥"
"Ну це не на шахті працювати"
"А Потап як терпила 😢по*уй на нього!"
"Вічно у Насті рот відкритий і погляд в нікуди😂"
Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".
Як повідомляла Politeka, ігривая Каменських в легкому халатику блиснула своїми екзотичними плодами: "черга вишикувалася...".