Співачка Настя Каменських нарвалася на жорстку критику, відкрившись перед публікою з нового боку

Як відомо, зараз 33-річна зірка знаходиться в Мексиці, знімаючи своє реаліті "Дівчата рулять". Компанію Насті склали її мама Лідія Петрівна і подружки, в тому числі дружина Позитива Анна Завгородня. Чоловік співачки продюсер Потап залишився на батьківщині.

Як передає Politeka.net, Каменських опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробивши несподіване зізнання. Переживши потрясіння у зв'язку зі смертю батька, вона вирішила "перезавантажитися".

"Я знала, наскільки кожній з нас потрібна була ця поїздка-перезавантаження, і я рада, що ви поділяєте все це зі мною!, - звернулася зірка до матері та подруг. - Нам так важливо було наповнитися, щоб продовжувати відчувати багатогранність світу і відображати його в кожній з нас🙏 Адже в жінці стільки різноманітних емоцій: від щастя до смутку, від сміху до сліз. І так важливо не втрачати жодного з цих почуттів. Я тепер кожен день кажу собі: "Щоб не сталося, проживай, приймай і йди вперед посміхаючись! А якщо захотілося поплакати - плач! Ти людина, ти багатогранна в своїх емоціях! Живи ними, відчувай їх!", - співачка розкрила свої душевні переживання. Користувачі по-різному сприйняли одкровення Насті. Деяких здивували терзання артистки, та звинуватили її в "зоряній" хворобі:

"Настя так написала, як ніби їй років 70 і вона війну пройшла і пахала на заводі все життя, від чого перезавантаження?" - "психологічне перезавантаження після смерті батька і панічні атаки після вірусу" - "нехай до психолога звернутися, а не відосікі знімає" - "😂 😂 😂 захворіла зоряною хворобою".

"Від чого перезавантаження, як ніби ви город картоплі викопали 😂 😂 😂"

"Мені більше подобалося, коли Настя вела відео блог 👍 🔥"

"Ну це не на шахті працювати"

"А Потап як терпила 😢по*уй на нього!"

"Вічно у Насті рот відкритий і погляд в нікуди😂"

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".

Як повідомляла Politeka, ігривая Каменських в легкому халатику блиснула своїми екзотичними плодами: "черга вишикувалася...".