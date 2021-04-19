Співачка Настя Каменських розкрила щось несподіване про себе у своєму реаліті, що набирає популярності

Як відомо, 33-річна зірка разом із мамою Лідією Петрівною, подругою Ганною Завгородньою, дружиною Позитива, а також знімальною командою вирушила в сонячну й екзотичну Мексику для створення "живого" проекту "Дівчата рулять".

Реаліті виходить на YouTube-каналі співачки, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

В одній із серій Настя приділила особливу увагу харчуванню і дієтам. Не обійшлося без ексцесів - сварка з Анею і боротьба в магазині за продукти. Також в цій серії можна побачити інтерв'ю з лікарем-дієтологом Альбіною Комісаровою про те, що найкраще їсти на відпочинку. І наостанок Настя та її попутниці приготували божественне різотто.

Судячи з коментарів, користувачів здивувала "авторитарна поведінка" Каменських і її жорсткий характер в реальному житті. Настю назвали "маніпулятором":

"У Насті дуже складний характер..." - "Вона, виявляється, жорсткий контролер, хоч і намагається цього не показувати"

"Ну, це реаліті варто було створити хоча б для того, щоб показати всій країні, наскільки Настя авторитарна в дружбі. І так, слово "котик" взагалі ніяк не виправляє ситуацію))) і очевидно, на чому ця дружба тримається, і хто Сонце, а хто супутники..."

"Навіщо, блін, ця харчова тиранія? Ти їм що мамка, а вони тобі — тупенькі пупси, яким можна вказувати і набридати? 😰 Нехай кожен їсть, що хоче. Ця поведінка - до всіх докопатися - дико і неввічливо"

"Настя маніпулятор"

"Сподіваюся, на рахунок їжі це постановочне, інакше просто пипець!!! Як можна іншим забороняти їсти те, що вони хочуть??!!!" - "Може, і не постановочне. На Мальдівах коли відпочивали, вона викладала в сторіс як вичитувала чоловіка за те що він тістечко взяв на вечерю"

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".

Як повідомляла Politeka, ігривая Каменських в легкому халатику блиснула своїми екзотичними плодами: "черга вишикувалася...".