Зірка Victoria's Secret, німецька модель Тоні Гаррн, яка зустрічалася і жила з Леонардо Ді Капріо, блиснула ідеальною фігуркою

Як передає Politeka.net, Гаррн з 2013 по 2014 рік перебувала у відносинах з голлівудським актором, але її ім'я досі асоціюється з ним. Відомо, що Лео дуже ласий на моделей. На його рахунку не один десяток підкорених сердець. Однак не всім красуням вдавалося так близько підступитися до холостяка. Як повідомляли ЗМІ в період їх бурхливого роману, актор навіть купив квартиру спеціально для їх спільного проживання. Втім, пара так і не змогла ужитися разом.

Блондинка Гаррн володіє ідеальною фігурою, адже є одним з ангелів бренду нижньої білизни Victoria's Secret. У себе в Instagram вона поділилася ефектним фото, на якому позувала в стильному одязі, під який забула надіти білизну. Модель постала в жовтих розкльошених штанях і блузці, яку вона розстебнула, засвітивши свої принади.

Раніше ми писали, що Тоні Гаррн поділилася кадром з відпочинку. Модель продемонструвала форми і стрункі ніжки в мініатюрному білому купальнику. Зірка випрямила спинку і, тримаючи в руках чашечку з напоєм, милувалася природою.

Нагадаємо, що колишня наречена Ді Капріо топлес поніжилася на сонечку, подражнивши пружними формами: гарячіше годі й шукати.

Як Politeka писала, що колишня наречена Ді Капріо в шкіряному піджачку дозволила поглянути на прекрасне: "зробила без штанів".

Також Politeka повідомляла, що колишня наречена Ді Капріо дала помилуватися своєю розкішшю в різних образах:"неземна дитинко".