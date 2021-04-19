Українська гімнастка і переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала себе без одягу, розкривши власний метод боротьби з комплексами

Відома красуня, яка майже відразу після закінчення шоу розлучилася з «холостяком» Максом Михайлюком, поділилася новим відвертим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Даша зізналася, що зйомки на камеру мають для неї своєрідний терапевтичний ефект.

"Для мене фотосесія - один із способів налагодити контакт з собою і своїм тілом. Я кайфую не тільки від результату, але і від самого процесу зйомки. Любі дівчата, якщо у вас ще не склалися гармонійні відносини з собою або є комплекси, спробуйте влаштувати собі фото-день", - звернулася Ульянова до своїх передплатниць.

Цей пост вона супроводила власними фотографіями, на яких вона максимально розкрилася перед глядачами. Так, Даша позувала зовсім без одягу. Вона сиділа на підлозі, схрестивши ноги і прикриваючись руками.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз такого поста.

"Божественна", "вогонь", "краще багато", "красуня", "Шо ж так красиво", "богиня, дуже красива", "Супер люблю", "Богиня, перша асоціація, коли побачила фото", "яка ви ніжна і красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ульянова показала, якою була до "Холостяка", різниця вражає: "Ого, така красива без надувних...".

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