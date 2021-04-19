Українська гімнастка і переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала себе без одягу, розкривши власний метод боротьби з комплексами
Відома красуня, яка майже відразу після закінчення шоу розлучилася з «холостяком» Максом Михайлюком, поділилася новим відвертим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Даша зізналася, що зйомки на камеру мають для неї своєрідний терапевтичний ефект.
"Для мене фотосесія - один із способів налагодити контакт з собою і своїм тілом. Я кайфую не тільки від результату, але і від самого процесу зйомки. Любі дівчата, якщо у вас ще не склалися гармонійні відносини з собою або є комплекси, спробуйте влаштувати собі фото-день", - звернулася Ульянова до своїх передплатниць.
Цей пост вона супроводила власними фотографіями, на яких вона максимально розкрилася перед глядачами. Так, Даша позувала зовсім без одягу. Вона сиділа на підлозі, схрестивши ноги і прикриваючись руками.
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Шанувальники красуні не змогли пройти повз такого поста.
"Божественна", "вогонь", "краще багато", "красуня", "Шо ж так красиво", "богиня, дуже красива", "Супер люблю", "Богиня, перша асоціація, коли побачила фото", "яка ви ніжна і красива", - пишуть люди.
Нагадаємо, Ульянова показала, якою була до "Холостяка", різниця вражає: "Ого, така красива без надувних...".
Як повідомляла Politeka, роздягнена Ульянова з "Холостяка" наробила галасу пікантними кадрами, в мережі ахнули: "Йди на Холостячку!".
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова, спустивши бретельки, показала, за що її люблять чоловіки: "неймовірна".