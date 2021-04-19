Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася кадрами з тренування

Як передає Politeka.net, після участі в "Танцях з зірками", де артистка посіла почесне друге місце, Юлія вирішила не кидати танці. Вона регулярно відвідує тренування, удосконалюючи свій талант в різних танцювальних напрямках. Вона не раз показувала, як вчилася хіп-хопу. На заняття вона ходила разом з ще однією зіркою шоу Оленою Шоптенко, яка також хотіла прокачатися в цьому напрямку.

Цього разу Юлія вибрала більш активний і динамічний танець. З нею займалася відома танцівниця, яка ставить хореографію для кліпів українських зірок. Юля дуже красиво рухалася. Було видно, що "Танці з зірками" не пройшли даром.

"У будь-якій незрозумілій ситуації танцюй", - підписала відео зірка.

На другій сторіс Саніна продемонструвала чудеса розтяжки. Вона згорнулася в неприродну позу на підлозі, діставши своєю ногою до голови.

"Шукаю вихід з положення", - жартівливо підписала знімок зірка.

Раніше ми писали, що Юлія Саніна похвалилася птахами, які оселилися у дворі її приватного будинку.

"Валера, у нас будуть пташенята", - звернулася співачка до чоловіка.

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