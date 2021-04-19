Український шоумен, телеведучий і продюсер Юрій Горбунов поділився зворушливими спогадами про відпочинок
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Горбунов опублікував фото з сином, зроблене в басейні. Щасливий шоумен міцно обіймав маленького Івана. Під фото зірка "1+1" вирішив поскаржитися на відсутність відпочинку, заявивши, що йому хочеться у відпустку.
"Хочеться на море! Хочеться літа! І тепла!",- підписав знімок Горбунов.
У коментарях артисту залишили кілька відгуків. Скаргу шоумена оцінили не всі українці. Деякі досить гостро відреагували на крик душі Горбунова.
"Не всі можуть собі дозволити стільки відпочивати", "приїжджайте в Одесу","Яке хороше фото. Я теж хочу на море) і реально відпочити, а не як завжди", "а вам якась проблема, зібралися, в Тай полетіли", "ви ж тільки були! Ми вас бачили в Єгипті!",- пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що 50-річний Юрій Горбунов похвалився своєю красунею-дружиною. Парочка була в Єгипті, де зробила яскраві знімки на яхті. На фото Осадча спустила платтячко, показавши свої тендітні плечі. Горбунов розтанув поруч з красунею і посміхався як задоволений кіт. Ймовірно, саме цю міні-відпустку мали на увазі шанувальники артиста.
Нагадаємо, що щасливий Горбунов похвалився початком гарячої пори, розлютивши мережу: «гроші не пахнуть...».
Як Politeka писала, що Горбунова і Осадчу застали за кокетством за лаштунками "Голос країни", з'явилися кадри: навіть язик показав.
Також Politeka повідомляла, що Горбунов показав затишне сімейне гніздечко, де живе з Осадчою:"молодці, чудове".