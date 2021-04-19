На що тільки не йдуть моделі

Знаменита модель Белла Хадід, яку пластичні хірурги визнали найкрасивішою жінкою світу, здивувала екстремальною худорбою

Як передає Politeka.net, модель і так завжди відрізнялася витонченою фігурою, але зараз її худорба буквально наблизилася до критичної точки. На свіжому фото, яке зірка опублікувала у себе в Instagram, вона позувала в легкому літньому костюмчику. Белла одягла легкі штанці і мініатюрний топ. Її живіт, ноги і ребра залишилися не прикритими одягом. Хадід випросталася і позувала для фото. Особливу увагу привернули випираючі ребра і тонюсенькі ніжки.

"Секрет в тому, щоб бути собою", - підписала фото зірка.

У коментарях красуні залишили масу компліментів. Однак деякі шанувальники помітили, що модель сильно схудла.

"Така худенька", «я буквально одержимий тобою», «я хочу бути тобою», «Ангел, що ходить по цій землі», «ідеальна», «лялька», "Пора б поїсти, ти занадто худа", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Белла Хадід показалася в купальнику, який складався з тоненьких смужок і спідниці. Модель вмостилася на траві, вигнувшись назад. Неслухняне волосся Хадід прибрала назад.

Нагадаємо, що найкрасивіша жінка в світі Белла Хадід в трусиках дозволила намилуватися принадами: "Ангел, ти сяєш...".

Як Politeka писала, що найкрасивіша жінка в світі Белла Хадід показала вигини, потягнувши рукою за топ: "просто ідеально".

Також Politeka повідомляла, що найкрасивіша жінка в світі ледь "приборкала" пишний бюст вузьким декольте: "Вау, ангел!".