Один з провідних британських хореографів Ліам Скарлетт, зірка Royal Ballet в Ковет-Гардені, був знайдений мертвим
Тму було 35 років. Його сім'я назвала подію "трагічною передчасною смертю".
Королівський оперний театр написав у Twitter:»подумки ми з його друзями та родиною в цей дуже сумний час". Там зазначили, що»були глибоко засмучені звісткою про смерть Ліама Скарлетта".
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Дружина Монатіка розповіла про грішки в ліжку, не на жарт вразивши Астаф'єву: "Навіть не стала…"
У Тіни Кароль помітили розкішну каблучку на безіменному пальці: відео
Українці отримають виплати до 4500 гривень: кому варто поквапитися до 5 травня
Знайшли брудним і знесиленим: мама Богдана, який загубився під Києвом, зважилася на зізнання, "я не думала, що він..."
Причину смерті не назвали, проте повідомляється, що Ліам важко переживав секс-скандал, що трапився з ним кілька років тому. Також відомо, що всього за день до смерті Скарлетта Королівський данський театр скасував його постановку «Франкенштейн». Це стало однією з численних скасувань Скарлетта в останні роки.
Справа в тому, що 2019 році Скарлетта звинуватили в спокушанні студентів і артистів балету, але пізніше слідство не змогло знайти вагомих доказів, і справа була закрита. Однак, кар'єра хореографа вже була зруйнована: одна за однією його постановки по всьому світу закривалися, а театри відмовлялися співпрацювати з ним.
Відомий балетмейстер Олексій Ратманський впевнений, що молодий талановитий хореограф не зміг пережити того, що його кар'єру зруйнували і наклав на себе руки.
"Я вражений звісткою про самогубство Ліама Скарлетта. Яка трагічна втрата рідкісного хореографічного таланту. Скільки дивовижних балетів він міг би ще створити! Компанії, де він працював, знімали з репертуару його балети і анулювали всі контракти з ним. Я чув, як один режисер сказав:"Я не можу ставити його балети в афішу, мене з'їдять живцем". Ліам знав, що у нього немає майбутнього в якості хореографа. Це вбило його. Цього не повинно було статися. Cancel culture вбиває, це занадто! Змогли б сьогодні працювати Дягілєв, Нурєєв, Роббінс?» - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Трагічна звістка сколихнула громадськість.
"Тонка структура нервової системи геніального танцівника не витримала удару. Таких треба берегти і ставитися по особливому", "Катастрофа цього часу«," Кошмар Бідний хлопчик«, " безумство! Світ зійшов з розуму" « " гидота і огиду. Світ фарисеїв, негідників і лицемірів», - пишуть в мережі.
Нагадавши, перестало битися серце олімпійського чемпіона, який прославив Україну на весь світ: деталі трагедії.
Як повідомляла Politeka, життя відомого музиканта обірвалося прямо в день народження, деталі трагедії: "його буде не вистачати..."
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців з зірками «зі сльозами на очах розповіла про трагедію в родині:»це був пекельний період".