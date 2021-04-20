Один з провідних британських хореографів Ліам Скарлетт, зірка Royal Ballet в Ковет-Гардені, був знайдений мертвим

Тму було 35 років. Його сім'я назвала подію "трагічною передчасною смертю".

Королівський оперний театр написав у Twitter:»подумки ми з його друзями та родиною в цей дуже сумний час". Там зазначили, що»були глибоко засмучені звісткою про смерть Ліама Скарлетта".

We are deeply saddened to hear the news of Liam Scarlett's death



Our thoughts are with his friends and family at this very sad time. pic.twitter.com/0VTdpDH0pM — Royal Opera House (@RoyalOperaHouse) April 17, 2021

Причину смерті не назвали, проте повідомляється, що Ліам важко переживав секс-скандал, що трапився з ним кілька років тому. Також відомо, що всього за день до смерті Скарлетта Королівський данський театр скасував його постановку «Франкенштейн». Це стало однією з численних скасувань Скарлетта в останні роки.

Справа в тому, що 2019 році Скарлетта звинуватили в спокушанні студентів і артистів балету, але пізніше слідство не змогло знайти вагомих доказів, і справа була закрита. Однак, кар'єра хореографа вже була зруйнована: одна за однією його постановки по всьому світу закривалися, а театри відмовлялися співпрацювати з ним.

Відомий балетмейстер Олексій Ратманський впевнений, що молодий талановитий хореограф не зміг пережити того, що його кар'єру зруйнували і наклав на себе руки.

"Я вражений звісткою про самогубство Ліама Скарлетта. Яка трагічна втрата рідкісного хореографічного таланту. Скільки дивовижних балетів він міг би ще створити! Компанії, де він працював, знімали з репертуару його балети і анулювали всі контракти з ним. Я чув, як один режисер сказав:"Я не можу ставити його балети в афішу, мене з'їдять живцем". Ліам знав, що у нього немає майбутнього в якості хореографа. Це вбило його. Цього не повинно було статися. Cancel culture вбиває, це занадто! Змогли б сьогодні працювати Дягілєв, Нурєєв, Роббінс?» - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Трагічна звістка сколихнула громадськість.

"Тонка структура нервової системи геніального танцівника не витримала удару. Таких треба берегти і ставитися по особливому", "Катастрофа цього часу«," Кошмар Бідний хлопчик«, " безумство! Світ зійшов з розуму" « " гидота і огиду. Світ фарисеїв, негідників і лицемірів», - пишуть в мережі.

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