Українська співачка Настя Каменських приголомшила новими розвагами за кордоном

Як передає Politeka.net, співачка знімає власне реаліті-шоу про пригоди дівчат за кордоном. Крім подружок Настя взяла з собою на зйомки свою 66-річну маму Ліду, яка не так давно стала вдовою.

На кадрах, які опублікувала Настя, дівчата зайнялися екстремальними розвагами, пірнаючи і добираючись в підземні печери.

"Дивіться як ми з дівчатками побували в священних печерах сенотах і якими повернулися після цієї подорожі. Для мене сеноти - це те місце, яке варто відвідати кожній людині хоч раз в житті. Тут з перших хвилин відчуваєш дивовижну, неповторну енергію і розумієш, що це не просто підземні печери, заповнені водою", - розповіла Каменських.

Співачка розповіла, що їм вдалося побувати в двох сенотах, розташованих недалеко від Тулума-Pet Cemetery і один з найпопулярніших сенотів в Мексиці - Dos Ojos.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Обожнюю Настю. Сама класна подруга і дочка", "Ви розумничка, добра вам!", "Дуже красиво, ви круті", "сміливі дівчатка", "дуже круто! Шкода, що серії короткі. Дивилася б вічність!», «Круті. Лідія Петрівна-красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Каменських з подругами показали свій відпочинок в одному ліжку: "добре хоч Нікітюк немає!".

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