Популярна українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Росії, пройшлася по пляжу у відкритому вбранні без нижньої білизни, здивувавши шанувальників

Не так давно знаменитість вирушила на Мальдіви, звідки тепер ділиться з фанатами жаркими кадрами. Як пише Politeka.net, цього разу Лорак нагадала про себе коротким відео.

На кадрах співачка показала, як розгулює по пляжу в розкішному вбранні, що розвівається. На ній плаття із зеленої тканини двох різних відтінків. Крій вбрання виявився вельми оригінальним, адже стегна співачки були повністю оголені, а посередині все прикривала лише тонка смужка тканини.

У такій сукні було помітно, що Лорак не стала надягати під неї нижню білизну. Втім, найуважніші фанати співачки стверджують, на відео під сукнею можна розгледіти бежевий боді, який зливається за кольором зі шкірою співачки.

На кадрах Лорак крокує по пляжу модельною ходою, яка також привертає увагу до її стегон.

"Океан всередині", - підписала кадри співачка.

Підписники бурхливо відреагували на її пост. Багато відзначили, що стегна зірки на кадрах виглядають неприродно.

"Що зі стегнами?", "реально ляхи якісь жирні...йти...а вони хвилями "океан всередині" суцільний", "навіщо? Вже й без трусів. Таке відчуття, що Лорак потрапила в якесь болото і не може вибратися", "Нічого собі ляшечки", "Я тільки помітила що без нижньої білизни», "занадто шикарна", "раніше інша фігура була, цікаво що зробила з стегнами, але дуже красиво", "ви що зробили сідниці?! Якось не дуже", - пишуть люди.

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