Відома рудоволоса красуня з "Супер топ-модель по-укаринськи" похвалилася секретами, які дозволяють їй виглядати надзвичайно і не сумувати з приводу своєї зовнішності

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram відомий фотограф Соня Плакидюк розкрила всі свої секрети, відповівши на найпопулярніші питання щодо б'юті-процедур та інших лайфхаків.

Соня зробила фото сидячи в кріслі, і милуючись собою в дзеркало. один пальчик красуня доклала до губ.

Для своєї фотосесії епатажна красуня одягла сукню з оголеними плечима, темного кольору, а копицю рудого волосся підняла і зав'язала "хвостиком" чорним бантом. Ефектний макіяж доповнив образ красуні.

Соня зізналася, що крім процедур приймає комплекс вітамін, А також похвалилася своєю історією експериментів. За словами дівчини, виглядати ефектно допомагають не тільки зовнішній догляд за шкірою, але і правильне збалансоване харчування і заповнення організму вітамінами.

Шанувальники, серед яких як жінки, так і чоловіки не втомлюються захоплюватися красунею. Пости Соні Плакидюк не залишають байдужими її фанатів. У колонці коментарів з'являються все нові і нові компліменти, які за словами Соні вона трепетно заносить "в комірну книгу і перечитує ♪ ":

"Красоточка❤️", "😍😍😍", "красива ❤️"," Чарівна❤️"," Гарненька сильно❤️", " клас👍 🏼", - написали шанувальники Соні.

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