Відома співачка і блогер Настя Каменських продовжує знімати і показувати українцям своє реаліті шоу, яке знімає в Мексиці

Як передає Politeka.net, у новому випуску "Дівчатка рулять" на своєму Youtube-каналі Настя поділилася з шанувальниками новою серією пригод.

Шанувальникам дуже сподобалося шоу, вони захоплюються щирістю і можливістю споглядати краси природи Мексики. Шанувальники Насті просто благають її робити серії трохи довше. Вони дякують за цікаві серії, а також описують свої емоції, які виникають у ході перегляду реаліті.

У цьому випуску українцям сподобалася мама Насті, Ліда. Ось один з коментарів, які залишили Фанти: "Ліда просто чудова😍 жіночна, мудра, красива, розумна 🥰 🌸 так боляче було дивитися на неї в машині. Я завжди кажу що батько моїх дітей завжди буде для мене рідним і близьким. А прожити стільки років і втратити..... Це жахливо. Пам'ятаю Настя розповідала про свого тата, яким він був... Їм потрібна ця поїздка, їм потрібно прийти до себе, прожити цей біль... 🥰Всім добра🤗".

Крім того, Ліда в цій серії повинна була загадати бажання, і більшість шанувальників зійшлося на думці, що Ліда побажала Насті дитинку.

"Хто крім мене здогадався яке бажання у Настиної мами пов'язане з Настею?🤰 🍼 ", "Вона загадала собі внучат, її бажання було зв'язане з Настею, тому я думаю що мама мріє дочекатися онуків!".

Багатьом так подобається мама Насті, що вони мріють про таку маму: "мені б таку маму!".

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