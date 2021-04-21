Відомий фотограф і зірка "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як змінилася, змінивши колір очей

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Соня Плакидюк розмістила дві фотографії, на яких змінила колір очей з карих на сірі. Зміни здивували шанувальників, які обожнюють спостерігати за зіркою.

На одному фото Соня позує разом з подружкою-блондинкою, а на другому - сама. Дівчина показує чудовий макіяж, який підкреслює її красу.

Для фото Соня вибрала простий одяг - чорну майку з глибоким декольте і накинуту зверху блакитну сорочку.

"Так з яким же кольором очей краще виглядає макіяж? З сірими або рідними карими?",- поцікавилася Соня у шанувальників.

Також Соня заявила, що процес нанесення макіяжу вона показала у своєму сторіс:

"У сторіс показую процес⚡ ️ ⚡ ️ ⚡️ і натякаю на продовження..."

Шанувальники відзначили, що дівчина прекрасна в будь-якому вигляді, проте рідний колір очей їй більше до лиця:

"Карі роблять погляд глибоким", "Однозначно карі❤️", "Сірі😍", "Боже, Сонечка, ви з кожним днем стаєте все краще і краще) дуже красива) ви - великий приклад і мотивація від зовнішності до манер. Обожнюю вас❤️", "Блакитні топ😍", " Вам в обох випадках добре😍", "Шикарно, Сонечка ви незрівнянні👏 Прекрасні з будь-яким кольором очей! Але з карими погляд глибший 😍".

Не обійшлося без традиційних зізнань у коханні і навіть пропозицій руки і серця: "Яка ж красива😍будь моєю дружиною, прошу".

Нагадаємо, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" розкрила секрет своєї розкішної шевелюри: фото

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вразила зовнішністю без розкішного рудого волосся: "Ох, цей хижий погляд"

Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вразила зовнішністю без розкішного рудого волосся: "Ох, цей хижий погляд"