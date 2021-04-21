Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер підкреслила достоїнства фігури вдалим нарядом

Як передає Politeka.net, 39-річна Мейхер завжди відрізнялася видатними формами, незважаючи на те, що ніколи не мала зайвої ваги. На "Танцях з зірками" Мейхер дійшла до фіналу, доводячи, що жінки в будь-якому віці здатні підкорити паркет.

Видно, що Надія відмінно вміє управлятися зі своїми пишними формами, підкреслюючи свою гідність. Для того, щоб красиво і ефектно одягатися Надія навіть створила свій власний бренд одягу для фігуристих дам.

На свіжому фото, яке брюнетка опублікувала в Instagram, вона постала в довгій спідниці з розрізом і білій сорочці, яку вона зав'язала на вузол, акцентувавши увагу на талії. Таке вбрання вигідно підкреслило пишні стегна співачки і тонку талію. Образ вийшов одночасно стриманим і жіночним.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер приміряла сукню з великим вирізом на спині. Образ співачка доповнила стильною прикрасою на шиї і цікавою пов'язкою на очах. Варто відзначити, що виріз був настільки глибоким, що Надя засвітила татуювання на попереку.

Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер у вишуканому вбранні зачарувала весняним настроєм, ніжні кадри.

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер в червоному оксамиті заворожила достоїнствами фігури:"машини з чоловіками зупинялися".

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер в незвично скромному вбранні заговорила про кохання: "в якусь мить...".