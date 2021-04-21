Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер підкреслила достоїнства фігури вдалим нарядом
Як передає Politeka.net, 39-річна Мейхер завжди відрізнялася видатними формами, незважаючи на те, що ніколи не мала зайвої ваги. На "Танцях з зірками" Мейхер дійшла до фіналу, доводячи, що жінки в будь-якому віці здатні підкорити паркет.
Видно, що Надія відмінно вміє управлятися зі своїми пишними формами, підкреслюючи свою гідність. Для того, щоб красиво і ефектно одягатися Надія навіть створила свій власний бренд одягу для фігуристих дам.
На свіжому фото, яке брюнетка опублікувала в Instagram, вона постала в довгій спідниці з розрізом і білій сорочці, яку вона зав'язала на вузол, акцентувавши увагу на талії. Таке вбрання вигідно підкреслило пишні стегна співачки і тонку талію. Образ вийшов одночасно стриманим і жіночним.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Мішина показала, якою була задовго до "Холостячки" та зустрічі з Еллертом: "Ви б мене тоді не впізнали!"
Дружина продюсера "Квартал 95", приспустивши сукню, поділилася правилом життя: "Запам'ятай раз і назавжди..."
Дан Балан з'явився поруч із красунею-блондинкою, в Мережі розкрили деталі: "Все, Тінка у відставці?"
На Землю насуваються потужні магнітні бурі: названа дата найсильнішого " удару"
Раніше ми писали, що Надія Мейхер приміряла сукню з великим вирізом на спині. Образ співачка доповнила стильною прикрасою на шиї і цікавою пов'язкою на очах. Варто відзначити, що виріз був настільки глибоким, що Надя засвітила татуювання на попереку.
Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер у вишуканому вбранні зачарувала весняним настроєм, ніжні кадри.
Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер в червоному оксамиті заворожила достоїнствами фігури:"машини з чоловіками зупинялися".
Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер в незвично скромному вбранні заговорила про кохання: "в якусь мить...".