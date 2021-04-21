Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар насмішила українців кумедним номером зі своїм другом, зіркою "Квартал 95" Юрієм Ткачем
Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є кумою Юрія Ткача. Вони разом хрестили дитину відомого психолога Наталії Холоденко. При цьому Ткач брав участь у "Танцях з зірками", де його суворо судила майбутня кума.
Варто відзначити, що зірки куми не тільки на словах. Вони досить часто зустрічаються і проводять час разом. Крім цього, вони нерідко разом беруть участь в різних розважальних шоу. При цьому перетинаються зірки не тільки на улюбленому ними «1+1», а й на інших каналах.
Цього разу артистів запросили на імпровізаційне шоу «Improv Live Show», де вони повинні були виступати реквізитом для молодих акторів. Варто відзначити, що парочка відмінно впоралася з поставленим завданням, змусивши українців надривати животи від сміху. Уривок з шоу, на якому зірки зображували намет, Кухар опублікувала у себе в Instagram.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Мішина показала, якою була задовго до "Холостячки" та зустрічі з Еллертом: "Ви б мене тоді не впізнали!"
Олег Винник і його "таємна дружина" не впоралися з силою почуттів на публіці: "Шалене кохання"
"Холостячка" Мішина після від'їзду від Еллерта опинилася у хоромах іншого чоловіка: "Якщо Бог дасть..."
Винника запідозрили в романі з відомою співачкою-красунею: "Явно і відкрито проявляв свій інтерес"
«А які у вас в дитинстві були улюблені театральні ігри?",- підписала відео зірка.
Нагадаємо, що Катерина Кухар на курорті поставила чоловікові жорсткий ультиматум, що сталося: "ніяких винятків!".
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар з "Танців з зірками" показала, від чого не може відволікти чоловіка навіть своїми ніжками: "сповна наситився...".
Також Politeka писала, що Катерина Кухар, опинившись в джунглях, заговорила про таємничі знаки: "небезпека десь поруч...".