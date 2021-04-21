Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар насмішила українців кумедним номером зі своїм другом, зіркою "Квартал 95" Юрієм Ткачем

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є кумою Юрія Ткача. Вони разом хрестили дитину відомого психолога Наталії Холоденко. При цьому Ткач брав участь у "Танцях з зірками", де його суворо судила майбутня кума.

Варто відзначити, що зірки куми не тільки на словах. Вони досить часто зустрічаються і проводять час разом. Крім цього, вони нерідко разом беруть участь в різних розважальних шоу. При цьому перетинаються зірки не тільки на улюбленому ними «1+1», а й на інших каналах.

Цього разу артистів запросили на імпровізаційне шоу «Improv Live Show», де вони повинні були виступати реквізитом для молодих акторів. Варто відзначити, що парочка відмінно впоралася з поставленим завданням, змусивши українців надривати животи від сміху. Уривок з шоу, на якому зірки зображували намет, Кухар опублікувала у себе в Instagram.

«А які у вас в дитинстві були улюблені театральні ігри?",- підписала відео зірка.

Нагадаємо, що Катерина Кухар на курорті поставила чоловікові жорсткий ультиматум, що сталося: "ніяких винятків!".

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