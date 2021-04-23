Відомий реп-виконавець і продюсер Потап вирішив привітати свою колегу Надю Дорофєєву з днем народження, проте вибрав не дуже вдале фото

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Потап розмістив одне з фото Наді в купальнику на узбережжі океану. Однак, під привітанням Потапа зібралося чимало негативних коментарів. Вся річ у тому, що купальник Дорофєєвої виявився занадто вузьким в зоні бікіні, що не пройшло повз увагу шанувальників, які назвали його, м'яко кажучи, невдалим.

Замість привітань, на Надю обрушилася хвиля хейта.

"Фу, як не красиво виріз між ніг 🧐", "Якщо придивитися, то можна розгледіти с*с*чки)))", "Який жах!😢 ", "Аж пельмень випадає", "Невдалий купальник", "А той, шматок, вибачте пі*..., який визирає, нікого не бентежить??", "Офігеть, навіщо так підкреслювати і обтягувати все!!!! Да....а", "Вічно п*ньку на показ😂"," Виставила того перша пер це гидота😏", "Кабздец😂😂😂😂😂", "Господи, хоч би по скромніше одяглася, або купальник нормальний купи. Сором і ганьба😮 😮 😮 😮", "Жах жахливий! Потап ви добре подумали перш ніж виставить це фото?", "Настя фото вибирала? Фу який жах", "Купальник внизу емммм, як би так по м'якше написати, кошмарненький чи що. Вульгарно, "там" виглядає, п*ню потрібно краще прикривати. А ось верх непоганий", "Навіщо так виставляти свою шмоньку??!!", "Фото не ас звичайно.У Вас там випало щось😬. Вибачаюся."

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