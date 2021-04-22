Колишній коханий Ані Лорак, продюсер Фалеса, змушував працювати артистку навіть під час хвороби
З раннього віку Кароліна намагалася прославитися завдяки своєму голосу, а її продюсер не шкодував зірку навіть під час її хвороби. Як відомо, з юних років Лорак продюсував Юрій Фалеса. Чоловік відчував ніжні почуття до молодої зірки і навіть кинув дружину і дітей, бажаючи розлучитися заради Кароліни.
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За словами Кароліни, Фалеса тему дітей також не зачіпав, він просто хотів, щоб вона працювала і досягала висот.
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"Пам'ятаю, Якось я сильно захворіла на ангіну, у мене опухло горло, піднялася температура, але через великий гонорар Юрій змусив мене виступати. "Зберися, ти артистка! Ну ж бо!"- говорив він. У той момент я запитала себе: кого ж полюбив Юра-мене, як артистку або як людину? Він ставився до мене як об'єкту із заробляння грошей і ставив кар'єру понад усе», — розповідала Кароліна в інтерв'ю.
У підсумку, відносини зірки і продюсера були в глухому куті, коли вона зрозуміла, що той бачить в ній лише засіб для заробітку.
Юрій Фалеса раніше також сам розповів, що Ані Лорак дуже талановита артистка, яка навіть могла б перевершити свою колегу Світлану Лободу.
За словами продюсера, якби в Лорак вклали хоча б десяту частину тих грошей, які вкладаються в Лободу, то перша вже давно стала б співачкою номер один у світі. Тому тут складно говорити про конкуренцію двох співачок.
На думку Фалеса, щоб конкурувати з ким-небудь, важливий характер.
"Один артист не може завжди бути на верхівці. Це вдавалося тільки Пугачової. Але знову-таки характер Алли Борисівни і Лорак – небо і земля!",- зазначив продюсер.
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