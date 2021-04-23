Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Келлі Гейл стала популярна після контракту з брендом Victoria's Secret. За дівчиною стежать сотні тисяч фанатів в соціальних мережах, де красуня показує не тільки свої тренування, але і ті хвилини, коли релаксує.

Цей раз не став винятком, адже Келлі Гейл опублікувала фото, де сидить в міні-бікіні. Красуня ніжилася в променях сонця, демонструючи точену фігуру.

"Я насолоджуюся золотою годиною в Сальвадорі", - написала Келлі під фотографією.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива", "надзвичайно красива жінка" ," Ти виглядаєш досить красиво", "це тіло блищить для мене"," Ух ти!!!! У тебе дуже спокусливий стиль !!!!", "найкрасивіша дівчина на світі", " та давай, дитинко!", "В якій частині Сальвадору ви побували?", "Ти не можеш бути такою красивою", "Гаряче".

Ми писали, що популярна модель Victoria's Secret Келлі Гейл розбурхала фантазію розпусними позами на підлозі.

У себе в Instagram красуня опублікувала кілька пікантних фото. Дівчина розляглася на підлозі, виставивши вперед свої стрункі ніжки. На Келлі був надітий подовжений теплий светр, який вона спустила з плеча, засвітивши шматочок апетитного бюста.

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