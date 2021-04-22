Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин, тренером якого була Тіна Кароль, розповів, що думає про стосунки наставниці з молдавським музикантом Даном Баланом

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин двічі перемагав у вокальному шоу. У 2015 році він в команді Тіни Кароль став переможцем другого сезону шоу «Голос. Діти", а в 2020 році підкорив десятий сезон "Голосу країни".

На одній з фан-сторінок в Instagram з'явився епізод спілкування Сасанчина з ведучим закулісся шоу. Підопічний Кароль висловив свою думку з приводу відносин Тіни і екс-тренера шоу Дана Балана, адже саме в 10 сезоні проекту вони вийшли на новий рівень.

"Ну, дивлячись на їхні погляди, вони явно не байдужі один до одного. І з боку Балана, він взагалі, на мою думку, такий романтик. Він так описує Тіну словами, що вона біла королева, як він неодноразово говорив. Я думаю, що у нього почуття сильні", - зазначив хлопець.

Як відомо, Дан Балан не повернувся в проект в 11 сезоні, проте чутки про його стосунки з Тіною Кароль продовжують підігрівати. Так, на одному з ефірів він був гостем Тіни Кароль, з якою всіляко фліртував і загравав. Він навіть пожартував на тему того, що снідав тим, що Тіна йому приготувала.

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