Співачка Настя Каменських майже місяць перебувала в Мексиці без чоловіка, знімаючи своє реаліті-шоу "Дівчатка рулять"

Як передає Politeka.net, Потап, схоже, так сильно скучив за дружиною, що вирішив прилетіти до неї. У себе в Instagram Настя похвалилася сюрпризом. Вона впорхнула в обійми коханого.

"Було дещо, що я робила протягом усього часу на віллі. Я шалено сумувала за Льошою. Ми не бачилися з моменту початку моєї подорожі і майже не зідзвонювалися через перебої Інтернету. Льоша був зайнятий роботою, а я – перезавантаженням", - зізналася Каменських.

За її словами, вона постійно думала про те, щоб чоловік був поруч в моменти, коли їй було добре.

"І в один день він робить сюрприз і приїжджає до мене! Те, як це було, ви можете побачити в 5 серії мого #Реалітідевочкирулят. А тут я просто хочу написати - я люблю тебе, Льош», - резюмувала Каменських.

У коментарях шанувальники пари залишили масу захоплених відгуків.

"Ви дуже красива пара! Невелике розставання, думаю, додало вогню у відносини", «Потап помолодшав і взагалі шикарно виглядає", " це просто любов. Ідеально. Це коли ось так! Знаю, тому що чоловік мене навчив любити», «які красиві», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настя Каменських бореться з наслідками важкої хвороби: "я нікому не розповідала, але...".

Як повідомляла Politeka, Каменських в міні-шортиках задерла ніжку вище голови, заговоривши про сюрприз: "Хоба".

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