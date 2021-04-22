Старша дочка Ольги Сумської Тоня Паперна показала себе в салоні

Як пише Politeka.net, Тоня пішла по стопах своєї мами і стала актрисою. Зараз красуня знаходиться в декреті, проживаючи з красенем-чоловіком в Москві. Красуня активно веде Instagram, де радує фанатів кадрами з особистого життя.

Цього разу Папертна вирішила опублікувати кадри в сторіс Instagram, показавши, як змінюється зовнішність в салоні. Дівчина сиділа в блузі перед дзеркалом, показуючи себе. На другому кадрі Тоня вже демонструвала стильну зачіску, яку зробив їй майстер. Красуня посміхалася, знімаючи себе на телефон у відображення дзеркала.

"Магія починається", - написала Тоня під кадрами.

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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, адже вони були розміщені в сторіс, де подібних функцій немає.

Ми писали, що Тоня Паперна, старша дочка актриси Ольги Сумської, здивувала радикальними змінами.

Так, тендітна Тоня вирішила відійти від романтичних образів - дівчину, очевидно, потягнуло на щось більш жорстке, зухвале і брутальне.

Світловолоса красуня покрутилася перед камерою в шкіряній куртці-косусі, з уже легкою потертістю, ременями і заклепками.

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