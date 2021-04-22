Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала свою чарівну посмішку

Як пише Politeka.net, Даша Хлистун разом з "Холостяком" Михайлюком живуть в очікуванні народження свого первістка. Даша показала фото свого животика, розстебнувши джинси, і посміхаючись.

Чарівна дівчина позувала в топіку і блакитних джинсах, модно порваних на колінах, поклавши обидві руки на свій животик.

"Завжди посміхаюся, коли на Мисима дивлюся♥️", - написала Даша, в коментарі до свого посту.

Шанувальники дівчини тут же стали коментувати її фото. Вони написали дівчині безліч компліментів. Відомо, що у пари повинна народитися дівчинка, яку вже вирішено назвати Аріаною. Шанувальники чекають не діждуться появи на світ дитинку, щоб нарешті зітхнути з полегшенням:

"Яка гарненька😍", "Красуня, щасливих пологів🙏❤", "Щастя вам❤️❤️❤️", "Яка ви красива 😍 згодна з Максимом, вашій сторінці дійсно не вистачає кнопки: Подобається все!", "Даша, ти така класна❤️❤️❤️ 😘🌺", "ААА ну коли ж класна дівчинка Аріана вшанує нас своєю присутністю??? Мабуть, і правда чекає тата)))😍 🔥", "Не повірите, але я теж посміхаюся, коли на Максима дивлюся. У нього така чарівна посмішка, що не посміхатися неможливо. Щастя вам!", "Пара просто супер, щасливі, а скоро будете ще щасливіші! Удачі вам Дашенька", - написали шанувальники.

Відомо, що Даша стала єдиною представницею від України в Victoria's Secret. У дівчини безліч фотографій, якими вона ділиться, щоб утримати інтерес шанувальників.

Нагадаємо, що дружина " Холостяка "Михайлюка показала, що не завжди була красунею, несподіване фото:" як бачите..."

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина "Холостяка" без білизни вразила зухвалим чином на подіумі: "фатальний агент ФБР"

Також Politeka писала, що "Холостяк" Михайлюк В очікуванні головної події в житті переплутав дні тижня: "Макс, сьогодні субота"