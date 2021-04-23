Погода в Україні в черговий раз зіпсується, цього разу влаштувавши людям випробування грозами і штормовим вітром

Про погіршення погодних умов у п'ятницю, 23 квітня, попередили синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що майже у всіх областях країни напередодні вихідних пройдуть дощі, місцями з грозами і сильним вітром. Пощастить тільки Київській, Житомирській та Хмельницькій областям, а також анексованому Криму, де буде сухо і з мінливою хмарністю.

На півночі України очікуються грози і сильний вітер. Вночі температура коливатиметься від + 4 до +6 градусів, а вдень – від +10 до + 12.

У західних областях пройдуть дощі, місцями сильні, а також підніметься вітер. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +4 градусів, а вдень – від +9 до + 12.

У центрі України дощі будуть більш рясними, місцями пройдуть зливи. Вночі очікується від + 4 до +6 градусів, а вдень – від +11 до + 14.

На сході грози очікуються в Харківській та Дніпровській областях, а в інших областях пройдуть дощі. Нічні температури коливатимуться від + 4 до +7 градусів, а денні – від +14 до + 17. Синоптики також попередили про сильні пориви вітру.

У південних областях пройдуть дощі та зливи. Вночі очікується від 5 до +7 градусів, а вдень – від +13 до +17 градусів. Вітер в регіоні буде сильним, зі штормовими поривами.

У Києві опади можливо тільки вночі, а вдень буде сухо. При цьому очікується вітер зі штормовими поривами. Вночі в столиці очікується + 5 ... + 7 градусів, а вдень повітря прогріється до +11...+ 13 градусів.

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