Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав підготовку до фіналу шоу "Голос країни", викликавши питання спільним фото зі своєю дружиною

Шоумен присвятив новий пост у своєму Instagram фіналу популярного шоу, яке він в цьому сезоні вів зі своєю дружиною Катериною Осадчою. Про це пише Politeka.net.

"Вже цієї неділі суперфінал голосу! Хто переможе? Ви за кого вболіваєте?",- пишуть люди.

Цей пост Горбунов супроводив спільним фото зі своєю дружиною, зробленим на знімальному майданчику проекту. На ньому ведучий позує в світло-сірому костюмі і чорній сорочці. Осадча, в свою чергу, одягла яскраво-жовту сукню з відкритими плечима і великими оборками на животі. Ця деталь здалася деяким коментаторам підозрілою. Люди гадають, чи не вагітна ведуча.

Втім, під фото українці обговорювали не тільки можливе поповнення в родині ведучих, а й за кого вони планують голосувати у фіналі.

"Осадча вагітна?", "Звичайно за Юлю Тимочко", "найкращі! Бажаю вам красиву дівчинку", "Добрий вечір. Ви чудовий актор, телеведучий. Творчих вам успіхів", "переможе команда Винника, хоча Юля крутіша", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Горбунов опублікував фото з сином, зроблене в басейні. Щасливий шоумен міцно обіймав маленького Івана. Під фото ведучий поскаржився на відсутність відпочинку, заявивши, що йому хочеться у відпустку.

Нагадаємо, що щасливий Горбунов похвалився початком гарячої пори, розлютивши мережу: «Гроші не пахнуть...».

Як Politeka писала, що Горбунова і Осадчу застали за кокетством за лаштунками "Голос країни", з'явилися кадри: навіть язик показав.

Також Politeka повідомляла, що Горбунов показав затишне сімейне гніздечко, де живе з Осадчою: "Молодці, чудове".