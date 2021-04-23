Ольга Сумська, відома українська актриса, похвалилася з шанувальниками своїм російським зятем, показавши в сторіс фото дочки з чоловіком на червоній доріжці

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ольга Сумська, дочка якої живе і будує свою кар'єру і особисте життя в Росії, показала в сторіс, як пройшов перший день відкриття кінофестивалю в Москві.

На відео, які розмістила Сумська, Володимир Яглич і Антоніна Паперна пройшлися і попозували на червоній доріжці ММКФ-2021.

Ольга Сумська пишатися дочкою і зятем, вона підписала відео "Мої❤️❤️", і на відео і під постом Антоніни в Instagram.

Відомо, що Антоніна Паперна та її чоловік Володимир Яглич - актори. Вони виховують двох дітей. Дочці Антоніни Єві три роки, а Данилу - рік. Зараз 30-річна актриса в декреті, через те, що минулого року народила другу дитину.

Зять Сумський, Володимир Яглич, актор театру і кіно, переможця проєкту "Льодовиковий період-4".

У четвер, 22 квітня пройшло відкриття Міжнародного кінофестивалю, який проходитиме до 29 квітня. На відкриття прибуло безліч зірок, всі вони пройшли по червоній доріжці.

Варто сказати, що дочка Ольги Сумської не частий гість на батьківщині. Відомо, що після народження онука, Ольга вирушила привітати свою донечку, і в одному з інтерв'ю розповідала, що це справжня подія, так як народився довгоочікуваний хлопчик, розбавивши "матріархат" роду сумських.

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