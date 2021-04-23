Відомий актор, сценарист і продюсер Тімоті Патрік Куілл, який знявся в безлічі фільмів режисерів Сема Реймі і Брюса Кемпбелла, пішов з життя
Як передає Politeka.net, про смерть 64-річного актора стало відомо в соцмережі Twitter. Друг і колега Тімоті Брук Кемпбелл опублікував у соцмережі фото актора. Він зазначив, що Куілл був веселим хлопцем, і побажавши акторові щасливої дороги.
"Тім був опорою наших аматорських фільмів про Супер-8, і мені подобалося працювати з ним десятиліття по тому над "Армією темряви" і "Мене звуть Брюс". Тім був сповнений веселощів і пустощів, і залишив все це на танцполі. Вдалої подорожі, сер!"
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Шанувальники висловили щирі співчуття і підтримали одного актора. У коментарях багато хто згадує його ролі: "Це жахливо. Я досі пам'ятаю "Армію пітьми". Він був першим, хто підняв очі і сказав: "Я буду поруч з тобою ". Спочивайте з миром, сер. Дякую за спогади"
Тімоті Куілл 1958 року народження став зніматися у фільмах в короткометражках Кемпбелла і Скотта Шпігеля 1974-го "Троє на дивані". Після чого компанія розродилася ще десятком знятих на коліні самопальних опусів.
Також Куілл знявся в таких фільмах, як "Війна Страйкера", "Поліція Майамі", коваль в "Армії темряви", епізодична людина в Барі в "Швидкому і мертвому", "В'язниця ОЗ", трилогія "Людина-павук", "Мене звуть Брюс", "Оз, великий і жахливий" - всього 55 фільмів.
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