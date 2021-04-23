Відома телеведуча" світлого життя " Катя Осадча показала нове фото з сонячного курорту

Зараз Катя Осадча знаходиться на зйомках "Світського життя" в турецькій Анталії. Новим знімком з пляжу теледива поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Отметим, поклонники в останній час виділяють повітря у беременності, тому вона стала віддавати перевагу одягу вільного фасону.

На новому фото Осадча показала, що сидить на пляжі в синьому купальнику з квітковим принтом.

Раніше Осадча зізналася, що перебуваючи за кордоном вона сумує за чоловіком. Зробила вона це дуже оригінальним способом. Катя знайшла камінь у формі розбитого серця" сумую за тобою", - написала телеведуча і зазначила свого чоловіка Юрія Горбунова.

Тим часом Горбунов проводить вільний час з сином. Вони навіть відвідали перукаря, де поправили зачіску Івану.

"Поки мама у відрядженні", - написав Горбунов.

Нагадаємо, Юрій Горбунов і Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені в лютому 2017 року. 18 лютого у них народився син Іван-зараз хлопчикові вже чотири роки.

Як відомо, Юрій Горбунов раніше був одружений на колишній актрисі балету Івано-Франківського театру Людмилі, яка старша за нього на 10 років. У 2011 році він став дідусем — дочка Ксенія народила внучку Поліну.

Нагадаємо, що Горбунов похвалився перетворенням чотирирічного сина: "поки мама у відрядженні"

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