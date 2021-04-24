Відома красуня екс-ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер зачарувала новим образом, тонко відповівши хейтерам

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Надія Мейхер розмістила фото в чорному снуді за кермом авто. Красуня написала своє звернення до критиків її творчості німецькою мовою, і зробила переклад. Надія вирішила використати відому цитату Бернарда Шоу, який сказав:

"Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? Ви дивитеся і говорите: "навіщо?". Я ж мрію і кажу: "Чому б ні?!"",- написала Надія.

Також Надія позначила своє фото хештегами:" Назустріч мрії","у злагоді з душею".

Шанувальники оцінили фото свого кумира, погодившись, що тільки сміливі люди, які вірять у свою мрію досягають її.

"Очі неймовірні! ❤️", "Ми всі мріємо. ❤️", "Красуня😍Гарно гарно виглядаєте🔥", "Богиня!!! Ти найпрекрасніша жінка у всьому нескінченному Всесвіті!!! приголомшлива класна чудова, щастя вам❤️", "Приблизно такі ж слова чув і Христофор Колумб, коли мріяв відкрити нові землі та Амелія Екхарт, коли здійснювала трансатлантичний переліт. Деяким судилося завжди дивитися в небо, але тільки одиниці ризики туди піднятися! Вся справа в ціні, яку доводиться платити за вид з висоти польоту!",- відгукнулися шанувальник.

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