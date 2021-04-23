Відома співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", дала інтерв'ю, розповівши про колишнього чоловіка

Як пише Politeka.net, Слава Камінська не так давно припинила співати в "неангелах", які припинили існування. Ще в 2014 році красуня зважилася на другий шлюб з лікарем Едгаром Камінським. Пара завела дітей, але в 2019 році Слава розлучилася з хірургом.(Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Камінська вирішила дати інтерв'ю Наташі Влащенко, де була порушена тема Едгара:

"Йому потрібна була мама, мені потрібен був тато, ми з ним не зійшлися характерами. Я себе в якийсь момент переконувала в тому, що коли у нас почали відбуватися конфлікти, що це нормально, стерпиться-злюбиться, і я себе в ці рамки заганяла сама. І потім, коли ми розійшлися, ну чорт, ну як так, я пожертвувала цим, цим, цим, а ти ось так взяв і вчинив. Мені більше було шкода своїх ось цих ось вкладень емоційних, жертв, як це так".

Слава також вирішила розповісти, що не могла отримати від Едагара, що хотіла:

"Я розумію, йому теж зі мною некомфортно, тому що я від нього вимагала того, чого він мені не міг дати. Не можна змусити корову лазити по деревах".

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