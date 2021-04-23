Відомий український артист балету Олександр Стоянов показав романтичний подарунок, який він зробив своїй дружині, балерині та судді шоу "Танці з зірками" Катерині Кухар

Танцюрист поділився новим постом у своєму Instagram, в якому розповів про приємний сюрприз для своєї дружини. Про це пише Politeka.net.

Стоянов вирішив порадувати Кухар, і підніс їй авторську свічку з її улюбленим ароматом.

"Замість 101 троянди...Зробив улюблений аромат дружини "Ice Wine" у колбі. Тепер його ще приємніше дарувати і ще приємніше впроваджувати його в свою щоденну рутину. Кохана щаслива, а це головне!", - написав танцюрист.

Він також поділився коротким відео, на якому його дружина зі щасливою посмішкою тримає свічку в руці, а він відкриває кришечку колби, в яку та поміщена.

На кадри накладено фільтр з падаючими рожевими пелюстками.

Стоянов додав, що улюблений аромат Кухар поєднує в собі терпкі і солодкі ноти.

Раніше ми писали, що Стоянов поділився «таємним» фото зі своєю красунею-дружиною. Кухар фотографувала Стоянова під час читання книги, але раптово сама потрапила в кадр. Вона була одягнена в халатик, а свої стрункі ніжки поклала на стіл.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" показала, від чого не може відвернути чоловіка навіть своїми ніжками: "Сповна наситився...".

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар, опинившись в джунглях, заговорила про таємничі знаки: "Небезпека десь поруч...".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" в шкіряному костюмі вирішила посміятися над собою: "Скільки б нам не було років...".