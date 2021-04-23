Відомий український артист балету Олександр Стоянов показав романтичний подарунок, який він зробив своїй дружині, балерині та судді шоу "Танці з зірками" Катерині Кухар
Танцюрист поділився новим постом у своєму Instagram, в якому розповів про приємний сюрприз для своєї дружини. Про це пише Politeka.net.
Стоянов вирішив порадувати Кухар, і підніс їй авторську свічку з її улюбленим ароматом.
"Замість 101 троянди...Зробив улюблений аромат дружини "Ice Wine" у колбі. Тепер його ще приємніше дарувати і ще приємніше впроваджувати його в свою щоденну рутину. Кохана щаслива, а це головне!", - написав танцюрист.
Він також поділився коротким відео, на якому його дружина зі щасливою посмішкою тримає свічку в руці, а він відкриває кришечку колби, в яку та поміщена.
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На кадри накладено фільтр з падаючими рожевими пелюстками.
Стоянов додав, що улюблений аромат Кухар поєднує в собі терпкі і солодкі ноти.
Раніше ми писали, що Стоянов поділився «таємним» фото зі своєю красунею-дружиною. Кухар фотографувала Стоянова під час читання книги, але раптово сама потрапила в кадр. Вона була одягнена в халатик, а свої стрункі ніжки поклала на стіл.
Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" показала, від чого не може відвернути чоловіка навіть своїми ніжками: "Сповна наситився...".
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар, опинившись в джунглях, заговорила про таємничі знаки: "Небезпека десь поруч...".
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