Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Модель в крихітному купальнику заворожує стрункістю і красою, передає Politeka.net. Вся річ у тому, що Соня зараз відпочиває на гавайському острові Кауаї, де отримує засмагу, ніжачись на пляжі.

Соня не забуває хвалитися стрункою фігурою в купальниках. Так, цього разу вона зробила селфі, позуючи в крихітному бікіні на тонких бретельках.

Дівчина показала ідеальну фігуру, закинувши пишне волосся набік. Очі красуня сховала за об'ємними чорними окулярами. А завершила образ тонка прикраса на шиї.

За півгодини публікація зібрала понад 600 лайків і трохи коментарів.

"Красуня!😍 ", "Вай яка🔥 😍 ікона❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "прекрасна", "квітка", - написали користувачі мережі.

Варто зазначити, що на сторінку внучки Софії Ротару підписалися вже 162 тисячі користувачів мережі.

Нагадаємо, Соня Євдокименко почала будувати модельну кар'єру з раннього віку і навіть отримала титул "Краща модель України".

Зовнішність красуні вражає, а в одному з інтерв'ю вона розкрила головні секрети совій привабливості.

Зірка не п'є каву, наносить на шкіру живильний крем і робить маски для губ.

Крім того, в будь-яких справах їй допомагає завзятість і цілеспрямованість, які, за словами красуні, дісталися їй у спадок від бабусі.

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