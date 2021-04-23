Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала п'ятничний образ
Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова добре відома українському глядачеві завдяки проектам"Квартал 95". Дівчина досить популярна в Інстаграме, де сотні тисяч фанатів стежать за красунею. І Світлана намагається не засмучувати публіку, вражаючи цікавими фото.
Цього разу красуня позувала в шовковій сукні, стоячи на сходинках. Ходченкова спускалася сходами, вражаючи фігурою в приталеному вбранні.
Фанати відразу почали писати коментарі під публікацією:
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"Сама Грація"," чудова", Краща з актрис в Росії"," ти прекрасна"," розкішна"," Ух ти"," красуня, таємнича незнайомка"," Богиня", " сама чарівність !!!Богиня краси !!!", "Богиня сходить з небес !!!", "Світлана, ви чарівна))))".
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У себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в екстравагантному костюмі. На ній був надітий брючний костюм з незвичайним принтом. Складалося враження, що його пошили з штор.
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