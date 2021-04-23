Стало відомо про раптову смерть вченого-правознавця, експрезидента Національного університету "Києво-Могилянська академія" Андрія Мелешевича

Як передає Politeka.net, сумну новину повідомили у спільноті випускників на Facebook-сторінці.

Василь Огожан, який є віцепрезидентом з науково-педагогічної роботи, написав: "Сумна новина. Помер Андрій Мелешевич".

Причини смерті вченого не повідомляються.

Сотні випускників висловили співчуття не тільки родині, але Академії і всій Україні, за словами тих, хто знав Андрія Мелешевича, це непоправна втрата:

"Андрій Анатолійович - така вагома і постійна частина Могилянської спільноти, неможливо в це повірити. Довгої йому і світлої пам'яті"

"Непоправна втрата для Могилянки і України. Світла пам'ять сильної духом людині ..."

"Дуже шкода. Дуже хороший викладач, дуже хороша і порядна людина. Могилянці його буде не вистачати"

"Світла, вічна пам'ять. Кращий керівник, хороший друг і неймовірна Людина. Могилянці, нам усім його буде не вистачати .... Співчуття родині"

У коментарях, доцент, кандидат біологічних наук КМА Ірина Фуртат підтвердила, що причиною смерті став коронавірус. Однак офіційної інформації про причини смерті немає.

Мелешевич-доктор філософії, заслужений юрист України. Очолював НаУКМА після В'ячеслава Брюховецького та Сергій Квіт з 2014-го по 2021-й рік.

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